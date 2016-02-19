Ford відтворила ефект "диявольської" російської дороги для тестування своїх автомобілів (відео)

На одній з ділянок протяжністю 1,9 кілометра відтворені погані дороги різних країн світу, в тому числі Росії. Цей відрізок траси в «Форді» назвали «диявольським», пише motor.ru.

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Загальна протяжність доріг на полігоні становить 80 кілометрів. На 1,9-кілометровій «диявольській» ділянці представлені погані дороги 25 країн, на яких відтворені більше ста загроз – від «раптових» бразильських «лежачих поліцейських» (вся траса проходиться на швидкості до 70 кілометрів на годину) і бельгійської бруківки до глибоких ям Німеччини і розмитих дощем грунтовок Китаю.

«Російська» дорога являє собою відрізок з безліччю глибоких ям, який «постраждав» від експлуатації у сильні заморозки і відлигу. Випробувачі Ford відзначили, що їзда по таким вибоїнах вкрай небезпечна, оскільки може збити автомобіль з курсу.

Вартість високочутливого вимірювального обладнання, яке інженери Ford задіюють у тестуваннях, становить 1 мільйон 250 тисяч євро. Щорічно вони долають у Ломмелі більше шести мільйонів кілометрів.

Приміром, програма випробувань нового фургона Transit передбачала 5000 кіл на полігоні за півроку, що еквівалентно десятирічній експлуатації. Крім того, в Ломмелі інженери перевіряють машини на швидкісному треку, грязьових, соляних ваннах і в камерах високої вологості. Поза треком випробування проходять по дорогах різних країн світу при температурах від -40 до +40 градусів за Цельсієм.