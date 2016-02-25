В Японії універмаг проведе акцію "все по дев'ять тисяч доларів"

Захід заплановано на 1 березня, пише The Wall Street Journal.

Буде представлено 125 позицій, серед яких авторські плюшеві ведмеді, статуетки левів із золота, ікра білуги-альбіноса в золотих контейнерах.

Також можна буде придбати власну скульптуру з бронзи, пише Lenta.ru.

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Деякі позиції орієнтовані на китайських туристів, які в 2015 році витратили в Японії близько 12 мільярдів доларів на шопінг. За словами представника компанії, поза рамками заходу ціна виставлених товарів може досягати 1,5 мільйона ієн (близько 15 тисяч доларів). На предмети, які користуються великим попитом, буде оголошено аукціон.

Це перший подібний захід в універмагах мережі Mitsukoshi за останні 10 років.