Інтернет-юзери залишилися без мемів про Лео: реакція соцмереж на Оскар для Ді Капріо (фото, відео)

Безспірним фаворитом був Леонардо Ді Капріо - за роль у фільмі "Виживший" ("Легенда Х'ю Гласса").

Користувачі інтернету цього чекали мало не більше, ніж сам переможець - Леонардо Ді Капріо, і після вручення довгоочікуваної нагороди вибухнули від постів і мемів про переможця.

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RedCarpetRampage.com Gameplay from The Line on Vimeo.

Нарешті, Леонардо Дікапріо наздогнав Микиту Михалкова по Оскару! — Загниваючий Захід (@gniloywest) Лютий 29, 2016

в поїзді заплескали, а це значить, шо оскар у лео — глина (@ce_glyna) Лютий 29, 2016