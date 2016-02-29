Інтернет-юзери залишилися без мемів про Лео: реакція соцмереж на Оскар для Ді Капріо (фото, відео)

11:20, 29 лютого 2016
Курйози
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Церемонія вручення премії «Оскар» пройшла у 88-й раз. Без перебільшення можна сказати, що весь світ стежив за врученням номінації «Краща чоловіча роль» престижної кінопремії.

REUTERS

Безспірним фаворитом був Леонардо Ді Капріо - за роль у фільмі "Виживший" ("Легенда Х'ю Гласса").

Користувачі інтернету цього чекали мало не більше, ніж сам переможець - Леонардо Ді Капріо, і після вручення довгоочікуваної нагороди вибухнули від постів і мемів про переможця.

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