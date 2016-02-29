Ді Капріо нарешті отримав свій перший Оскар

Американська кіноакадемія нагородила його за фільм "Легенда Г'ю Гласса", що розповідає про колоніста, який стає на шлях помсти проти тих, хто залишив його помирати після сутички з ведмедем.

Варто зазначити, що до цього Ді Капріо п'ять разів був номінований на найпрестижнішу премію в американському кіно, проте програвав.

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Фільм "Легенда Х'ю Гласса" на нинішньому "Оскарі" був представлений у 12-ти номінаціях.

Нагадаємо, що український фільм про Євромайдан залишився без "Оскара". Стрічка-хроніка розповідає про 93-денний період зими 2013-2014 років, описуючи процес перетворення боротьби українців за громадянські права на Революцію Гідності, підтримувану мільйонами людей.