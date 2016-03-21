У Новій Зеландії кішка "колекціонує" сусідські труси і шкарпетки

Як передає BBC, за останні два місяці кішка на ім'я Бріджит принесла в будинок 11 пар трусів і більше 50 пар шкарпеток.

За словами господині кота Сари Натан, Бріджит і раніше любила приносити в дім різні речі – чоловічу і жіночу нижню білизну, а одного разу притягла хокейну екіпіровку і джемпер. Але з переїздом у новий будинок кішка стала приносити в будинок чоловічі труси певної моделі і чоловічі шкарпетки різних забарвлень.

Викрадені речі Бріджит залишає у різних місцях: на порозі будинку, в самому будинку, на ліжку господарки і на своєму місці. Велика частина вкраденого застрягла в огорожі саду.

Читайте такожВчені з'ясували, чому коти бояться огірків (відео)

"Вона абсолютно одержима. Ночі не проходить без того, щоб вона не принесла нові речі. Ось сьогодні вранці я знайшла в будинку чотири шкарпетки", - бідкається господиня Бріджит.

Вона каже, що скоро переїде з кішкою-клептоманкою за місто, в окремий будинок з садом розміром приблизно в один гектар, і тоді кішці буде важче дістатися до сусідської білизни.