У центрі Києва пройшов масовий бій подушками (фоторепортаж)

Про акцію організатори повідомили в інтернеті. Учасники битви зібралися на Поштовій площі, після чого дізналися точне місце проведення флешмобу. У підсумку битва відбулася біля пам'ятника біля основи Володимирської гірки.

Подушки, котрими були озброєні молоді люди, рвалися від ударів. У повітрі і на землі на місці битви опинилося багато пір'я.

Читайте такожУ Китаї сварка між будівельниками завершилася битвою на бульдозерахЗа словами організаторів, мета щорічної акції - "спустити велика кількість накопиченого стресу за рік, веселим та безпечним способом".