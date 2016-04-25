У центрі Києва пройшов масовий бій подушками (фоторепортаж)
11:36, 25 квітня 2016Курйози
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У Києві 24 квітня кілька десятків молодих людей провели бій подушками.
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Про акцію організатори повідомили в інтернеті. Учасники битви зібралися на Поштовій площі, після чого дізналися точне місце проведення флешмобу. У підсумку битва відбулася біля пам'ятника біля основи Володимирської гірки.
Подушки, котрими були озброєні молоді люди, рвалися від ударів. У повітрі і на землі на місці битви опинилося багато пір'я.
Читайте такожУ Китаї сварка між будівельниками завершилася битвою на бульдозерахЗа словами організаторів, мета щорічної акції - "спустити велика кількість накопиченого стресу за рік, веселим та безпечним способом".
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