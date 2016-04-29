Пошта Британії просить адресата приборкати свою кішку

Минулого тижня Метью Семпсон з містечка Петчвей отримав попередження з місцевого поштового відділення, в якому йдеться, що в його будинку знаходиться "потенційна загроза", яка впливає на доставку пошти, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами співробітників пошти, кішка Белла становить небезпеку для листонош, тому що так і норовить поранити їм пальці.

Один з листонош, які працюють у цьому районі, поскаржився, що коли він опускає листи через дверний отвір для пошти, кішка з іншого боку буквально впивається в кореспонденцію і може поранити його пальці.

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Самсон сказав, що був шокований, отримавши таке повідомлення. За його словами, Белла ніколи не проявляла агресію.

"В останні кілька днів ми помітили, що листоноша не наважується опустити нашу пошту в отвір, а Белла думає, що це така гра", - сказав господар кішки.

Він також зізнався, що розуміє почуття листоноші, але вважає отримане повідомлення надзвичайно смішним.

"Я не бачив, щоб вона просовувала лапи наскрізь, але знаходжу справедливим те, що вони говорять. Просто сам лист написано забавним чином", - вважає Семпсон.

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У листі Семпсонам радять або ізолювати кішку, щоб вона не мала доступу до дверей, або встановити безпечну зовнішню поштову скриньку. В іншому випадку доставку пошти до їх будинку буде припинено.

"Що стосується приборкання моєї кішки – я за це ні за що не візьмуся", - жартує Метью.