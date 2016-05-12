Російський генерал відламав ручку, намагаючись відчинити двері джипа перед Путіним (відео)

Як повідомляє сайт Life.ru, екскурсію для президента проводив генерал Олександр Шевченко. Він спробував відкрити перед Путіним двері автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У результаті він відірвав ручку.

"Молодець", - сказав Путін з іронією.

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Як з'ясувалося, у двері "УАЗ-Патріот" - автоматичне блокування. Для того, щоб відкрити її, необхідно завести автомобіль. У знеструмленій машині зробити цього не можна.

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