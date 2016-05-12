Російський генерал відламав ручку, намагаючись відчинити двері джипа перед Путіним (відео)
18:47, 12 травня 2016Курйози
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Курйозний інцидент стався під час того, як президент Росії Володимир Путін 12 травня оглядав у Сочі нову військову техніку.
Скріншот з відео life.ru
Як повідомляє сайт Life.ru, екскурсію для президента проводив генерал Олександр Шевченко. Він спробував відкрити перед Путіним двері автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У результаті він відірвав ручку.
"Молодець", - сказав Путін з іронією.
Як з'ясувалося, у двері "УАЗ-Патріот" - автоматичне блокування. Для того, щоб відкрити її, необхідно завести автомобіль. У знеструмленій машині зробити цього не можна.
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