Російський генерал відламав ручку, намагаючись відчинити двері джипа перед Путіним (відео)

18:47, 12 травня 2016
Курйози
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Курйозний інцидент стався під час того, як президент Росії Володимир Путін 12 травня оглядав у Сочі нову військову техніку.

Скриншот из видео life.ru

Як повідомляє сайт Life.ru, екскурсію для президента проводив генерал Олександр Шевченко. Він спробував відкрити перед Путіним двері автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У результаті він відірвав ручку.

"Молодець", - сказав Путін з іронією.

Як з'ясувалося, у двері "УАЗ-Патріот" - автоматичне блокування. Для того, щоб відкрити її, необхідно завести автомобіль. У знеструмленій машині зробити цього не можна.

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