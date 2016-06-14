В інтернеті набирає популярність фото кота, який виглядає як знаменитий емодзі в Facebook
16:39, 14 червня 2016Курйози
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У мережі набирають популярність фотографії кота, який виглядає як знаменитий кіт зі смайликів в соцмережі Facebook.
Власник кота вирішив відтворити пару наклейок відомого персонажа / boredpanda.com
Відповідні фото оприлюднив власник кота на своєму профілі у Facebook, пише Еспресо.TV.
"Останнім часом я зрозумів, що мій кіт на ім'я Джекі виглядає як знаменитий кіт зі смайликів Pusheen the Cat. Так що я вирішив відтворити пару наклейок відомого інтернет-сенсації", - йдеться в описі до фото.
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