В інтернеті набирають популярність пригоди мопса Бандіто і кота Луїджі (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

За подорожами тварин Іспанією спостерігають 25,5 тис. користувачів Instаgram.

Усе почалося, коли власники Бандіто і Луїджі купили спеціальну коляску, яка сподобалася і мопсу, і коту. Саме в ній тварини і подорожують в компанії своїх господарів.

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Зокрема, Бандіто і Луїджі побували в іспанських національних парках. Вони також пройшли знаменитою паломницькою дорогою «Шлях Святого Якова».

За словами власників, кіт і мопс прекрасно ладять один з одним.

Нагадаємо, рудий кіт Ніндзя з австралійського Каріндейла краде сусідські речі і дарує їх своїм господарям.