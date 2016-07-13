Експансія Pokémon Go: музей Голокосту в США просить відвідувачів не ловити віртуальних монстрів

Як і багато інших пам'яток, музей та військове кладовище підтримуються у грі, що стрімко набирає популярність. Про це пише The Guardian.

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Музей Голокосту використовується як Pokéstop – місце, де гравці можуть отримати додаткові бонуси.

Прес-секретар музею повідомив, що зараз адміністрація намагається домогтися видалення об'єкта зі гри, оскільки полювання на покемонів у меморіалі жертв нацизму "надзвичайно недоречне".

Адміністрація Арлінгтонського кладовища поки говорить про превентивні заходи. У той же час відзначається, що буде не так просто зрозуміти: грає відвідувач на своєму мобільному телефоні чи користується додатком меморіалу.

Розробники гри поки не відповіли на запит про можливість видалення певних пам'яток з Pokemon Go.

Один з госпіталів у Голландії також звернувся із закликом до занадто завзятих шанувальників гри з проханням "не полювати на монстрів у будівлі, оскільки кілька разів вони заходили в приміщення з обмеженим доступом".

Академічний медичний центр в Амстердамі у своєму "Твіттері" розмістив картинку з Пікачу в пелюшках з підписом: "У нас тут справді є хворий покемон, але ми добре доглядаємо за ним. Будь ласка. Не ходіть його провідувати!"

Як відомо, в грі Pokemon Go використовується доповнена реальність. Гравцям потрібно ходити по реальним об'єктам, щоб знаходити поруч з ними віртуальних монстрів.