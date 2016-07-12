У Сінгапурі звільнили "жартівника", який розкритикував у соцмережі недоступність гри про покемона
Громадянин Австралії звільнений з сінгапурської компанії, після того, як він опублікував у соцмережі жарт про популярну комп'ютерну гру Pokemon Go.
Про це пише Русская служба BBC.
Сонні Труйєн написав на своїй сторінці в соцмережі, що Сінгапур є гідним місцем для життя, тому що в країні недоступна ця гра для смартфонів.
Він також зазначив, що в Сінгапурі багато дурних людей і що інтелектуальний рівень сінгапурців впаде, якщо він покине країну.
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Колеги Труйєна повідомили його роботодавцю про образливі коментарі, після чого він був звільнений, а керівництво компанії 99.co принесло вибачення за пости свого працівника.
"Ми гідна сінгапурська компанія і ми не схвалюємо такої мови і такої поведінки, тому ми розірвали його контракт, як тільки про інцидент стало відомо", - заявив глава компанії Даріус Ченг.
Сам Труйєн в бесіді з виданням Mashable визнав, що зробив велику помилку, однак зазначив, що дуже засмучений тим, що йому не дали жодної можливості загладити свою провину.
Сонні Труйєн - не перший іноземець, звільнений сінгапурською компанією через коментарі у соцмережах.
У 2014 році британський банкір Антон Кейсі втратив роботу після того, як поскаржився на незручності транспортної системи Сінгапуру на порталі YouTube.