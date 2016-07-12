У Сінгапурі звільнили "жартівника", який розкритикував у соцмережі недоступність гри про покемона

Про це пише Русская служба BBC.

Сонні Труйєн написав на своїй сторінці в соцмережі, що Сінгапур є гідним місцем для життя, тому що в країні недоступна ця гра для смартфонів.

Він також зазначив, що в Сінгапурі багато дурних людей і що інтелектуальний рівень сінгапурців впаде, якщо він покине країну.

Читайте такожЗа хакерськими атаками "Ісламської держави" може стояти Росія - Der Spiegel

Колеги Труйєна повідомили його роботодавцю про образливі коментарі, після чого він був звільнений, а керівництво компанії 99.co принесло вибачення за пости свого працівника.

"Ми гідна сінгапурська компанія і ми не схвалюємо такої мови і такої поведінки, тому ми розірвали його контракт, як тільки про інцидент стало відомо", - заявив глава компанії Даріус Ченг.

Сам Труйєн в бесіді з виданням Mashable визнав, що зробив велику помилку, однак зазначив, що дуже засмучений тим, що йому не дали жодної можливості загладити свою провину.

Сонні Труйєн - не перший іноземець, звільнений сінгапурською компанією через коментарі у соцмережах.

У 2014 році британський банкір Антон Кейсі втратив роботу після того, як поскаржився на незручності транспортної системи Сінгапуру на порталі YouTube.