Гра Pokémon Go випустила покемонів в реальний світ (відео)

На даний момент вона доступна для скачування в ряді країн, куди входять Австралія і Нова Зеландія, передає N+1 з посиланням на портал The Verge.

Гра наповнює реальний світ покемонами, використовуючи камеру і сенсори смартфона, а також дані про поточне місцезнаходження. Для того, щоб зловити істот, яких налічується більше сотні, користувачі повинні будуть досліджувати різні пам'ятки та цікаві місця свого міста.

Диких покемонів можна знайти на карті за допомогою телефону, який буде вібрувати, коли поруч знаходиться покемон, або спеціального Bluetooth-пристрої Pokemon Go Plus, яке також буде блимати світлодіод і вібрувати. Для того, щоб зловити істоту, на неї треба буде націлюватися смартфоном і кинути віртуальний покебол. Крім того, можна буде використовувати кнопку на Pokemon Go Plus. В ході гри користувачі також будуть тренувати своїх вихованців і вступати в битви з іншими гравцями.

