"Лаоська народна республіка": Лавров обмовився, коментуючи замах на ватажка "ЛНР" Плотницького (відео)
14:26, 09 серпня 2016Курйози
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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обмовився, коли коментував замах на ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.
REUTERS
Глава російського МЗС переплутав слова в абревіатурі "ЛНР".
"Я кажу про замах на керівника проголошеної Лаоської… Ой, Господи. "Луганської народно-демократичної республіки" пана Плотницького", - заявив він.
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Слово "Луганська" Лаврову далося не з першого разу.
Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня в Луганську підірвали авто ватажка "ЛНР".
Спікер Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.
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