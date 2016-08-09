"Лаоська народна республіка": Лавров обмовився, коментуючи замах на ватажка "ЛНР" Плотницького (відео)

14:26, 09 серпня 2016
Курйози
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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обмовився, коли коментував замах на ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

REUTERS

Глава російського МЗС переплутав слова в абревіатурі "ЛНР".

"Я кажу про замах на керівника проголошеної Лаоської… Ой, Господи. "Луганської народно-демократичної республіки" пана Плотницького", - заявив він.

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Слово "Луганська" Лаврову далося не з першого разу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня в Луганську підірвали авто ватажка "ЛНР".

Спікер Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.

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