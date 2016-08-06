Підрив автомобіля ватажка "ЛНР": травми Плотницького несумісні з життям - розвідка

Про це в ефірі "Громадського" сказав заступник директора Департаменту головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Читайте такожПідрив автомобіля ватажка "ЛНР": Тука озвучив чотири версії замаху на Плотницького

"За даними розвідки, дійсно був замах на життя Плотницького. В результаті він отримав важкі поранення. Важко зараз говорити, що саме спровокувало напад. У нього важкий стан, це такі поранення, які не сумісні з життям", - сказав Скібіцький.

За його словами, у розвідки є інформація, що "зараз йде боротьба за владу і за фінансові потоки, які може мати ватажок "ЛНР".

Читайте такожУ СБУ підтвердили інформацію про замах на ватажка "ЛНР" Плотницького

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький знаходиться в лікарні у важкому стані через підрив автомобіля.

За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався вранці в Луганську. Пізніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив інформацію про замах Плотницького.

У бойовиків поспішили покласти відповідальність на "українських диверсантів", проте прес-секретар Адміністрації президента Олександр Мотузяник заявив в ході сьогоднішнього брифінгу, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.