У Татарстані автомобілю, що стояв на евакуаторі, виписали штраф за перевищення швидкості

20:53, 17 серпня 2016
Курйози
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Житель Татарстану отримав від автоінспекції штраф за перевищення швидкості на 22 кілометри на годину, хоча його машина стояла на евакуаторі.

Фото prokazan.ru

Як повідомляє Meduza, водій на ім'я Марсель викликав приватний евакуатор, який повинен був відвезти його автомобіль з місця ДТП. Проте до цих неприємностей був доданий ще і штраф.

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Представник автоінспекції Татарстану Хайдар Зіганшин розповів журналістам, що штраф водієві легкового автомобіля вже скасовано.

«Як встановлено, власник Hyundai викликав приватний евакуатор, який повинен був відвезти його автомобіль з місця ДТП. Ось цей приватний евакуатор і розігнався. Зараз буде притягнутий до відповідальності водій евакуатора», - пояснив Зіганшин.

За його словами, система відразу повинна була відкинути знімок як недійсний, але не зробила цього.

Раптово! #штраф #гибдд_татарстан #гибдд #кріс #евакуатор

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