У Татарстані автомобілю, що стояв на евакуаторі, виписали штраф за перевищення швидкості

Як повідомляє Meduza, водій на ім'я Марсель викликав приватний евакуатор, який повинен був відвезти його автомобіль з місця ДТП. Проте до цих неприємностей був доданий ще і штраф.

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Представник автоінспекції Татарстану Хайдар Зіганшин розповів журналістам, що штраф водієві легкового автомобіля вже скасовано.

«Як встановлено, власник Hyundai викликав приватний евакуатор, який повинен був відвезти його автомобіль з місця ДТП. Ось цей приватний евакуатор і розігнався. Зараз буде притягнутий до відповідальності водій евакуатора», - пояснив Зіганшин.

За його словами, система відразу повинна була відкинути знімок як недійсний, але не зробила цього.