У канзаському спортзалі завівся привид-«качок»

Камера відеоспостереження, що реагує на рух, зафіксувала в одному із спортзалів Канзас-ситі загадковий об`єкт, повідомляє в Лента.ру з посиланням на FOX News.

Помітне на записі кулясте “щось” виявляло цікавість до зони занять з вільними вагами і затрималося біля стійки з гантелями. "Полтергейст" провів біля снарядів близько двох годин, а потім зник.

Власниця спортзалу стверджує, що вночі в клубі нікого не було. Жінка віддала плівку на експертизу в охоронне агентство. Там виключили вірогідність, що на відео відображені пил або комахи і не змогли дати точної відповіді про походження загадкового об`єкту.