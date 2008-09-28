У канзаському спортзалі завівся привид-«качок»
03:20, 28 вересня 2008Курйози
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Плівку віддали на експертизу
Камера відеоспостереження, що реагує на рух, зафіксувала в одному із спортзалів Канзас-ситі загадковий об`єкт, повідомляє в Лента.ру з посиланням на FOX News.
Помітне на записі кулясте “щось” виявляло цікавість до зони занять з вільними вагами і затрималося біля стійки з гантелями. "Полтергейст" провів біля снарядів близько двох годин, а потім зник.
Власниця спортзалу стверджує, що вночі в клубі нікого не було. Жінка віддала плівку на експертизу в охоронне агентство. Там виключили вірогідність, що на відео відображені пил або комахи і не змогли дати точної відповіді про походження загадкового об`єкту.
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