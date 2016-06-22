Глава Мінкульту РФ звинуватив США у прагненні "залізти в кожен телевізор і кожну голову"

"Наші ідеологічні друзі [американська влада] чудово розуміють вплив найважливішого з мистецтв і знають, як з допомогою Netflix ввійти в кожний дім, залізти в кожен телевізор, а через нього - у кожну голову", - цитує міністра Lenta.ru.

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Мединський підкреслив, що уряд США не тільки підтримує Netflix грошима, але і всіляко захищає його.

"А ви думали, що ці гігантські стартапи виникають самі по собі? Сидів один хлопчик-студент, придумав - і мільярди доларів посипалися зверху?" - стверджує російський міністр.

Потоковий сервіс почав працювати в Росії з січня 2016 року. Вже через місяць Роскомнагляд доручив "Медіа-комунікаційного союзу" розробити пропозиції щодо регулювання діяльності Netflix на території країни. Заступник міністра зв'язку і масових комунікацій Олексій Волін заявив, що сервісу слід отримати ліцензію мовника або ЗМІ.