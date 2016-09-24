Мер Чорноморська: Я вже взагалі не краду, давно і ніколи не крав (відео)

Вона стала наслідком обговорення на сесії міськради, йдеться в сюжеті ТСН.

Реагуючи на репліку із залу про те, що треба менше красти, Валерій Хмельнюк заявив, що вже давно цим не займається.

"Я вже взагалі не краду, дорогий мій. Давно. Давно і ніколи. Я давно і ніколи не крав, на відміну від вас", - сказав він.

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Хмельнюк очолює Чорноморськ уже понад 20 років. За часів Союзу він був першим секретарем Іллічівського міському Компартії. У соцмережах бурхливо відреагували на обмовку Хмельнюка. Її називають не просто несподіваною, а й навіть сенсаційною.

Градоначальник у телефонному коментарі ТСН пояснив, що його слова не так зрозуміли. "Ви погано чули. Там у дійсності було питання: ви давно крали? Я давно не крав, ніколи взагалі. Ось це була відповідь. Не за Фрейдом. Я можу вам сказати, що я крав востаннє у першому класі булочку. Вас це влаштовує?", - запитав Хмельнюк.