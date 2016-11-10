Нову серію скандального мультсеріалу South Park довелося терміново переробляти під Трампа (відео)
Творці сатиричного мультсеріалу South Park переписали нову серію мультфільму через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. У попередній, заздалегідь заготовленої версії, в якості президента фігурувала Хілларі Клінтон.
Прем'єра оновленої серії з Трампом у США відбудеться в четвер. Нова назва серії - "Oh Jeez" ("боже"), повідомляє Русская служба BBC.
Як повідомляє портал Variety, серія досить жорстко висміює результати минулих виборів. Зокрема, батько одного з головних героїв Ренді Марш говорить у ній, що "ми дізналися, що в США жінка може стати тим, ким побажає, крім президента".
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Мультфільм South Park завжди виділявся сатирою на гострі політичні теми. Так, у 2012 році в одному з епізодів мультсеріалу з'явився персонаж Ісуса Христа у футболці з написом " Free Pussy Riot ("Свободу Pussy Riot"), а в 2010 році екстремісти погрожували авторам серіалу через те, що в ньому з'явився персонаж пророка Мохаммеда.
Oh Jeez...#SouthPark#TheMorningAfterpic.twitter.com/HRcUm9KxNf— South Park (@SouthPark) November 9, 2016