Нову серію скандального мультсеріалу South Park довелося терміново переробляти під Трампа (відео)

Прем'єра оновленої серії з Трампом у США відбудеться в четвер. Нова назва серії - "Oh Jeez" ("боже"), повідомляє Русская служба BBC.

Як повідомляє портал Variety, серія досить жорстко висміює результати минулих виборів. Зокрема, батько одного з головних героїв Ренді Марш говорить у ній, що "ми дізналися, що в США жінка може стати тим, ким побажає, крім президента".

Читайте такожУ мережі склали список зірок, які обіцяли поїхати зі США у разі перемоги Трампа

Мультфільм South Park завжди виділявся сатирою на гострі політичні теми. Так, у 2012 році в одному з епізодів мультсеріалу з'явився персонаж Ісуса Христа у футболці з написом " Free Pussy Riot ("Свободу Pussy Riot"), а в 2010 році екстремісти погрожували авторам серіалу через те, що в ньому з'явився персонаж пророка Мохаммеда.