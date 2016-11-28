Жириновський у прямому ефірі розповів непристойний анекдот про Обаму, Меркель та унітаз, сміявся лише він (відео)
10:59, 28 листопада 2016Курйози
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Одіозний російський політик, лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський розповів в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" дивний анекдот.
Відео з його словами вже опублікували на YouTube-каналі.
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Судячи з відеозапису, після анекдоту засміявся лише Жириновський, обурившись: "Чому ж не смієтеся, не смішно? Не зрозуміли, так?"
Раніше лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський під час церемонії нагородження в Кремлі процитував "Боже, Царя храни!" — державний гімн Російської Імперії.
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