Жириновський у прямому ефірі розповів непристойний анекдот про Обаму, Меркель та унітаз, сміявся лише він (відео)

Відео з його словами вже опублікували на YouTube-каналі.

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Судячи з відеозапису, після анекдоту засміявся лише Жириновський, обурившись: "Чому ж не смієтеся, не смішно? Не зрозуміли, так?"

Раніше лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський під час церемонії нагородження в Кремлі процитував "Боже, Царя храни!" — державний гімн Російської Імперії.