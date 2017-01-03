Жінка намагалася потрапити на іспанську територію з підлітком-біженцем у валізі (фото)

Про це повідомляє CNN.

Представники влади зупинили 22-річну жінку на минулому тижні на прикордонному переході в місті Сеута, одному з двох іспанських анклавів в Північній Африці, суміжного з Марокко.

19-річний мігрант з Габону був знайдений прихованим всередині валізи. Людині відразу ж запропонували медичну допомогу через нестачу кисню всередині компактної дорожньої сумки, йдеться в заяві іспанської Цивільної гвардії.

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Прикордонники запідозрили жінку після того, як вони помітили, що вона несла свій багаж на верхній частині візка, зазначали представники влади.

Іспанські чиновники заявили, що жінка продемонструвала "ухильне ставлення при проходженні визначеного контролю і нервувала" під час розмови з правоохоронцями.

Сеута разом з автономним містом Мелілья на сході – єдині європейські землі, що мають сухопутні кордони в Африці. Обидва анклави є давно популярними пунктами транзиту для сотень африканських мігрантів з територій на південь від Сахари, які намагаються потрапити до Європи через Гібралтарську протоку.