Трамп не зміг блиснути знаннями імен глав ЄС, натомість розповів про дзвінок "приємного хлопця" по ту сторону Атлантики
17:52, 16 січня 2017Курйози
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Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю європейським виданням переплутав голову Євроради Дональда Туска з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
Ілюстрація / REUTERS
«Я поговорив з главою Європейського Союзу, дуже приємний пан подзвонив мені», - заявив Трамп в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.
Журналіст видання уточнив у Трампа: «Пан Юнкер?». «Так, подзвонив, щоб привітати мене з перемогою на виборах», — відповів Трамп.
Насправді Трамп ніколи не спілкувався по телефону з Юнкером, зазначає газета Welt.
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Після виборів Туск і Юнкер у спільній заяві дійсно вітали Трампа з обранням президентом США і запрошували його на саміт ЄС-США, однак за телефоном Трамп говорив тільки з Туском. Вони обговорювали необхідність трансатлантичного співробітництва по Україні.
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