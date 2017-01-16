Трамп не зміг блиснути знаннями імен глав ЄС, натомість розповів про дзвінок "приємного хлопця" по ту сторону Атлантики

«Я поговорив з главою Європейського Союзу, дуже приємний пан подзвонив мені», - заявив Трамп в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

Журналіст видання уточнив у Трампа: «Пан Юнкер?». «Так, подзвонив, щоб привітати мене з перемогою на виборах», — відповів Трамп.

Насправді Трамп ніколи не спілкувався по телефону з Юнкером, зазначає газета Welt.

Читайте такожУ мережі набуває популярності відео із Трампом-акордеоністом

Після виборів Туск і Юнкер у спільній заяві дійсно вітали Трампа з обранням президентом США і запрошували його на саміт ЄС-США, однак за телефоном Трамп говорив тільки з Туском. Вони обговорювали необхідність трансатлантичного співробітництва по Україні.