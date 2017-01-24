Плюнули, назвали расистом і "ввічливо" проводили: блогер пройшовся вулицями Нью-Йорка в кепці Трампа (відео)

Про це пише ТСН з посиланням на Daily Mail.

Крім того, відеоблогер спеціально пройшовся в провокаційній кепці через 2 години після завершення маршу жінок проти Трампа.

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Цікаво, що на Юніон Сквері блогера вітали прихильники Трампа, але потім на його шляху з'явився хлопець у капюшоні і скинув з нього "кепку Трампа".

Після цього інший чоловік, також у капюшоні, обличчя якого не видно, плюнув Селедсу в ноги, назвав його расистом і "смачно" попросив його піти далі.

Нагадаємо, після інавгурації Трампа на вулиці США і в усьому світі люди вийшли на "Марш жінок". Тисячі жінок вийшли на вулиці країни проти сексизму та нетерпимості Дональда Трампа, який не соромився будувати свою передвиборчу компанію на провокаційних висловлювань щодо жінок, сексуальних і національних меншин.