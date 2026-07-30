Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на останній день липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,63/44,68 грн/дол., а до євро - 51,29/51,33 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 30 липня знизився на 5 копійок і складав 45,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,64 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 12 копійок і становив 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,97 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: