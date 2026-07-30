Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на останній день липня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,63/44,68 грн/дол., а до євро - 51,29/51,33 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 30 липня знизився на 5 копійок і складав 45,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,64 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 12 копійок і становив 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,97 гривні за євро. 

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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