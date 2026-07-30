Падіння російської ракети в Польщі: у НАТО виступили із заявою

За словами речника, у повітря було піднято два винищувачі.

НАТО перебуває у постійному контакті з польською владою після інциденту з порушенням повітряного простору країни російською ракетою та вживе всіх необхідних заходів. Про це повідомив речник Верховного штабу об’єднаних збройних сил НАТО в Європі полковник Мартін О’Доннелл, якого цитує The Guardian.

"У відповідь на російську ракету невідомого наразі типу, яка увійшла у польський повітряний простір і пізніше впала на польській території – одну з багатьох ракет, випущених Росією по Україні протягом ночі – НАТО та Польща активували свої засоби протиповітряної та наземної оборони", – сказав він.

За словами речника, у повітря було піднято два винищувачі НАТО: польські F-16, літак-заправник Airbus A330 багатоцільової транспортної групи НАТО, польський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 та польський гелікоптер Мі-24.

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Також верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич сьогодні поспілкувався з начальником оборони Польщі генералом Веславом Кукулою щодо інциденту, який досі розслідується.

Він наголосив, що Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту території НАТО.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація здійснила масовий обстріл України в ніч на 30 липня ракетами та дронами. Під час цієї атаки одна ракета залетіла в Польщу.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що залетіла на територію Польщі крилата ракета Х-101. Як відзначил очільник МЗС, це є черговим переконливим свідченням того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що ракета, яка залетіла у повітряний простір Польщі вночі у четвер, 30 липня, – російська. Також він сказав, що протиповітряна оборона Польщі була готова збити ракету, якби вона продовжила політ.

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