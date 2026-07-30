Україна втратить мільярди доларів від блокади портів: в НБУ порахували збитки

Загальний негативний вплив оцінюється на рівні 0,9% від ВВП у 2026 році.

Через обстріли Росією морських портів недоотримання експортної виручки в другій половині року становитиме близько 2,5 мільярда доларів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

Він розповів, що за останні роки в середньому Україна експортувала 4–4,5 мільйони тонн сільськогосподарської продукції на місяць, і близько 90% цього експорту йшло через морські порти. Наявні альтернативні транспортні шляхи – залізниця і Дунай – дозволяють експортувати близько 2,5 мільйона тонн щомісяця.

"Наразі Дунай, з огляду на мілководдя через спеку, дещо обмежений в своїй спроможності. Після відновлення, в серпні-вересні, ці обсяги використання альтернативних шляхів можуть дозволити забезпечити транспортування близько 3,5 мільйона тонн надалі", - сказав голова Нацбанку.

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Альтернативні шляхи дозволять зменшити втрати від зупинки морського коридору, проте ця логістика є відчутно дорожчою і має меншу пропускну здатність, зазначив очільник НБУ. За оцінками регулятора, недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року становитиме близько 2,5 мільярда доларів, проте очікується, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року.

"Вплив на ВВП з боку аграрного сектора буде обмеженим, але відчутнішим з боку транспорту, добувної промисловості та енергетики. Валова додана вартість у сільському господарстві не повинна постраждати – врожай буде зібраний і відповідно розподілений. Якщо цей врожай не відправлять на експорт, то піде в запаси або відповідно ляже у внутрішнє споживання", - сказав Пишний.

За його словами, негативний вплив атак РФ більшою мірою відчуватимуть транспорт, добувна промисловість та енергетика. Загальний негативний вплив оцінюється приблизно на рівні 0,9% від ВВП у 2026 році.

Пишний наголосив, що внаслідок поточної ситуації аграрії недотримають заплановану виручку в цьому році, що створює ризик для наступних посівних кампаній, тому Національний банк працюватиме над розробкою необхідних заходів. При цьому, за словами голови регулятора, вплив на внутрішні ціни від блокування портів буде стриманим для кінцевого споживача.

"Це відносно гарна новина. Всередині країни збільшиться пропозиція аграрної сировини, тому ціни на продовольство або знизяться, або не будуть зростати високими темпами. Однак, знову ж таки, це відбудеться коштом фінансового стану аграріїв, і ці аспекти повинні бути належним чином ураховані", - сказав Пишний.

Блокування українських портів Росією - останні новини

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна перестала здійснювати експорт аграрної та іншої продукції через чорноморські порти внаслідок посилення атак російських окупантів, і наслідки цього можуть бути важкими як для вітчизняної, так і для світової економіки.

Згідно з розрахунками, кожен день простою портів Великої Одеси через російський терор затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів.

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