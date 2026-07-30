В укриття не можна пускати 'лише мешканців', чи виганяти людей з тваринами, - Лубінець

Лубінець закликав владу негайно усунути проблеми з укриттями.

Укриття не можуть бути "лише для мешканців", і з них не можна виганяти людей з домашніми тваринами. На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Він зауважив, що цієї ночі, коли Росія знову атакувала Україну, понад 56 тисяч людей у Києві провели ніч у метро, рятуючись від ракет та дронів. Утім, каже омбудсмен, навіть під час обстрілів не всі можуть потрапити до укриття.

"Надходять повідомлення, що в окремих випадках людей просто не пускали всередину. Це неприпустимо. Укриття мають бути відкритими й доступними для кожного, хто шукає порятунку", - підкреслив Лубінець.

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Він наголосив, що людину не можна не пустити в укриття, коли над нею летять ракети та дрони. Крім того, додав Уповноважений:

не можна вимагати документи чи з’ясовувати прописку;

не можна казати, що сховище "тільки для мешканців", чи не пускати людину з дитиною;

не можна виганяти людей з домашніми тваринами - жодної законної заборони перебувати в укритті з улюбленцями не існує.

"Якщо вас не пускають до укриття під час повітряної тривоги, - негайно звертайтеся до Національної поліції України", - закликав Лубінець.

Моніторинг укриттів

Він також розповів про статистику моніторингових візитів Офісу омбудсмана, яка показала, що 93% перевірених укриттів мали недоліки, а 80 об’єктів взагалі не функціонували, хоча в "Дії" значилися як доступні. За підсумками цих перевірок було надано 3 тис. 996 рекомендацій щодо усунення порушень.

"Робота триває щодня: у 2026 році ми вже провели 775 моніторингових візитів та надали ще 2 863 обов'язкові рекомендації", - повідомив омбудсмен.

Усунення недоліків

Так, Лубінець звернувся до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з тим, що:

потрібно негайно усувати системні проблеми з укриттями;

потрібні кошти на їх будівництво, модернізацію та належне утримання;

потрібен реальний, а не формальний контроль за їх готовністю;

потрібен безперешкодний доступ для всіх людей, зокрема маломобільних груп населення;

потрібна відповідальність тих посадових осіб, чиї рішення або бездіяльність можуть поставити під загрозу людське життя.

Російська нічна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Під атакою були, зокрема Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Повідомлялося, що в різних регіонах України загинуло 8 людей, десятки зазнали поранень.

Зокрема, в Києві одна людина загинула, а ще двох було поранено. На Київщині постраждало пʼятеро людей, серед яких одна дитина.

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