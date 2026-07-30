Нацбанк змінив ключову ставку та погіршив прогноз інфляції: що чекає на українців

Інфляція повернеться до сповільнення у 2027 році.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення інфляції до кінця року. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Він зазначив, що упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася під впливом тимчасових чинників, однак ціновий тиск надалі посилювався

"Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси", – сказав Пишний.

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За його словами, інфляція пришвидшиться у другому півріччі, проте повернеться до сповільнення у 2027 році. Оновлений прогноз регулятора передбачає подальше прискорення інфляції до 10% за підсумками 2026 року (попередній прогноз складав 9,4%).

"Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди", - пояснив Пишний.

За прогнозом НБУ інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. При цьому підвищення облікової ставки має на меті підтримати привабливість гривневих активів та зберегти стійкості валютного ринку.

Інфляція в Україні - останні новини

У квітні НБУ вже погіршував прогноз інфляції на 2026 рік – з 7,5% до 9,4%. Тоді повідомлялося, що ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

У червні 2026 року споживчі ціни в Україні вперше від початку року продемонстрували місячне зниження. В річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2% після 8,2% у травні.

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