Україна отримала новий транш від ЄС у €3,5 мільярда: на що підуть кошти

У 2026 року для України передбачено 45 млрд євро.

Європейська комісія перерахувала Україні 3,47 мільярда євро в межах програми Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Отримали черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - зазначив прем'єр.

Він також вказав, що загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. За його словами, станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд – на бюджетні потреби та 8,4 млрд – на оборонні.

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У Європейській комісії додали, що транш в 3,47 мільярда євро передбачає додаткове фінансування безпілотників, зокрема БпЛА з реактивним двигуном великої дальності, ракет та винищувачів Gripen.

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25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро від ЄС з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Кошти, що надійшли до державного бюджету, мали бути спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України.

30 червня до спеціального фонду державного бюджету України надійшло 3,8 мільярда євро від Європейського Союзу. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

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