РФ вночі вперше за довгий час могла запустити північнокорейські ракети KN-23, - Ігнат

За даними розвідки, могло відбутися застосування саме цієї модифікації північнокорейської ракети.

Не виключається, що цієї ночі під час масованої комбінованої повітряної атаки російські загарбники могли застосувати північнокорейські ракети KN-23, що летять за балістичною траєкторією. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері телеканалу Суспільне.

Нічну російську атаку він назвав великою і жорстокою.

"Наслідки дуже серйозні у Львові й у Кривому Розі. Також атаковано інші регіони. Сьогодні географія удару була великою. Більше всього – це Київщина, де найбільше балістики прилетіло, і Львівщина, куди ворог направив велику кількість крилатих ракет. Саме Західна Україна, тому що туди дістають крилаті ракети, а балістика, яку сьогодні ворог застосовував – має обмежений радіус дії", - зазначив Ігнат.

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У зведеннях Повітряних сил давно не було ракет KN-23

Він уточнив, що ворог застосував протикорабельні ракети "Онікс"/"Циркон". Ці ракети належать до балістичних.

"І також "Іскандер-М", С-400 і також KN-23. Навіть північнокорейські ракети зараз з’явилися у зведення, тому що не відкидають наші чергові сили, наша розвідка вірогідність застосування саме цієї модифікації північнокорейської ракети, яка давненько в наших зведеннях уже не проходила, але сьогодні у нас з’явилась", - зауважив Ігнат.

Чому росіяни одночасно запускають різні ракети

"Ворог комбінує щодо балістики, яку нам зараз складно перехоплювати через дефіцит ракет, але ворог розбавляє класичну балістику "Іскандер-М" з С-400 – це зенітна керована ракета, яка має (запускатися) по повітрю, але вони б’ють по землі. І невідомо про KN-23 зараз, немає такої інформації, була чи ні, але не виключається", - зазначив Ігнат.

У зв’язку з цим він підкреслив, що російські окупанти хочуть завдавати більше ударів балістикою:

"Але самої балістики, очевидно, немає в достатній наявності, щоб завдавати з такою інтенсивністю, як це робиться останнім часом, тому вони міксують ці ракети".

Збиття ударних дронів і крилатих ракет

Окремо він сказав, що силам протиповітряної оборони України вдалося збити велику кількість ударних безпілотників – до понад 90%. У повітряному просторі більше фіксується ворожих реактивних дронів, але Сили оборони України справляються з ними.

Водночас, за його словами, збиття балістики залишається проблемним питанням:

"Звісно, потрібні нам і ракети і самі системи "Петріот", які сьогодні показують результати".

При цьому Силам оборони вдалося збити одну балістичну ракету. Але не усі російські ракети, що атакують по балістичній траєкторії, досягли цілей, сказав Ігнат. Утім, він визнав, що були і влучання.

Разом із тим, каже представник Повітряних сил, показник збиття крилатих ракет – досить високий. Збито 54 ракети Х-101/Калібр з 61. Ще щодо кількох крилатих ракет інформація уточнюється, бо немає даних про якісь руйнування, і ці ракети зникли локаційно. Певні служби з’ясовують можливі місця падіння цих ракет.

Ще одна особливість атаки – це заліт ракети на територію Польщі, де стався вибух і є вирва.

Російська атака 30 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, під атакою були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки в різних регіонах України загинуло загалом 8 людей. Також десятки отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

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