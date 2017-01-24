"Сім днів": в США влаштували розіграш з дівчинкою із "Дзвінка" до прем'єри нового фільму жахів (відео)
16:43, 24 січня 2017Курйози
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У США напередодні прем'єри нового фільму жахів "Дзвінки" для відвідувачів магазину техніки вирішили влаштувати розіграш зі знаменитою дівчинкою з колодязя.
Дівчинка з "Дзвінка" вилізла з телевізора і налякала покупців магазину / скріншот
Відеозапис пранка опубліковано на каналі BD Horror and Trailers Clips на хостингу Youtube.
Організатори розіграшу сховали дівчину, загримовану під героїню фільму Самару, за одним з телевізорів.
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Відвідувачів запрошували до стенду, потім на всіх екранах раптово з'являлося зображення героїні кінокартини. У цей момент актриса вилазила з телевізора і намагалася налякати покупців.
Побачивши дівчину, відвідувачі магазину кричали від переляку та пускалися навтьоки.
Прем'єра фільму відбудеться 3 лютого.
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