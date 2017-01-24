"Сім днів": в США влаштували розіграш з дівчинкою із "Дзвінка" до прем'єри нового фільму жахів (відео)

Відеозапис пранка опубліковано на каналі BD Horror and Trailers Clips на хостингу Youtube.

Організатори розіграшу сховали дівчину, загримовану під героїню фільму Самару, за одним з телевізорів.

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Відвідувачів запрошували до стенду, потім на всіх екранах раптово з'являлося зображення героїні кінокартини. У цей момент актриса вилазила з телевізора і намагалася налякати покупців.

Побачивши дівчину, відвідувачі магазину кричали від переляку та пускалися навтьоки.

Прем'єра фільму відбудеться 3 лютого.