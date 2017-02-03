Екс-прем'єра Норвегії прийняли за потенційного бойовика через відмітку в паспорті

Про це повідомляє телеканал ABC 7.

Причиною затримання стала відмітка в паспорті про те, що політик відвідував у 2014 році Іран. При цьому наголошується, що Бунневік, якого близько години не випускали з терміналу, прилетів у США з Європи.

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«Звичайно, я розумію побоювання щодо того, що в країну можуть проникнути терористи. Однак, щоб відпустити мене, досить було побачити мій дипломатичний паспорт, в якому написано, що я був прем'єр-міністром», - зазначив політик.

За інформацією телеканалу, 40 хвилин колишній глава норвезького уряду провів у приміщенні для прибулих з африканських та близькосхідних країн, ще 20 хвилин його допитували щодо поїздки в Іран, вчиненої ним три роки тому. Тоді він брав участь у конференції щодо захисту прав людини.

За словами Бунневіка, він не пов'язує затримання і допит з недавніми указами американського президента Дональда Трампа про посилювання імміграційної політики США. На його думку, це результат розпорядження щодо протидії терору, підписаного колишнім президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою після терактів в Парижі в листопаді 2015 року.

Бунневік очолював уряд Норвегії з 1997 по 2000 рік і з 2001 по 2005 рік.