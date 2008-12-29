Президент Польщі потрапив у рейтинг авторів найбезглуздіших вчинків

Президент Польщі Лех Качинський потрапив до рейтингу авторів найбезглуздіших вчинків, здійснених польськими політиками у 2008 році. Він підготовлений місцевими ЗМІ. Президентові Польщі закидають його поїздку на неформальний саміт лідерів країн Євросоюзу до Брюсселя, куди Лех Качиньський вилетів 7 листопада цього року, незважаючи на різкі протести глави кабінету Дональда Туска. Прибувши в столицю Бельгії, Лех Качинський, однак, не пішов на дискусію про серпневі події на Кавказі, для участі в якій він, власне, і вилетів на саміт.

Эхо Москвы