Уряд згорне 'Національний кешбек' для українців: коли припиняться виплати

Політик зазначив, що Україна витратила більше 20 мільярдів гривень на фінансування програми.

Кабінет міністрів України не передбачив кошти на програму "Національний кешбек" у проєкті державного бюджету на наступний рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, наступного року гроші на "популістичну і абсолютно неефективну" програму "Нацкешбек" не закладено. Він також зазначив, що Україна витратила понад 20 мільярдів гривень за три роки дії цієї програми.

У свою чергу, народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа підтвердила, що держбюджет на 2027 рік не передбачає фінансування Нацкешбеку. Замість нього кошти спрямують на виплату пенсій.

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"Залишки Фонду на випадок безробіття (5 млрд грн) - лише на пенсії (в минулих роках ці кошти йшли на "кешбек" та інші програми підтримки бізнесу)", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів продовжив проєкт "Національний кешбек" до завершення дії воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

Бюджет 2027 року - останні новини

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін у проєкті державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році.

15 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. За його словами, лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, що становить майже 44% ВВП.

Раніше Корецький повідомляв, що Україна вимушена масштабно скорочувати видатки діючого бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги до настання зими.

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