Біля Чорнобиля 'засвітився' один з найбільших наземних хижаків у світі (відео)

Найбільший звір, спійманий на острові Кадьяк для Берлінського зоопарку, важив понад тонну.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано присутність бурого ведмедя, який є одним з найбільших хижаків у світі. Як повідомили у заповіднику, цього разу сліди тварини виявили на ділянці, що постраждала від пожежі.

"Відбитки лап - один із важливих доказів присутності великих ссавців. За характером слідів, їхніми розмірами, формою та особливостями ходи фахівці можуть визначати вид тварини, напрямок її руху та, за сприятливих умов, оцінювати окремі особливості її поведінки. Для території заповідника такі спостереження особливо цінні", - наголошують фахівці.

Йдеться, що бурий ведмідь уже неодноразово фіксувався в Чорнобильській зоні - як за слідами та іншими слідами життєдіяльності, так і за допомогою фотопасток.

Такі дані доповнюють багаторічні спостереження за цими великими хижаками та дозволяють краще розуміти особливості їхнього поширення, переміщення й використання різних типів оселищ на території зону відчуження.

Що відомо про ведмедя бурого.

Він - найвідоміший вид своєї родини, один з найбільших наземних хижаків у світі й найбільший хижак фауни України. Має міцний кремезний тулуб із високою холкою, масивну голову з невеликими вухами та очима. Лапи міцні, з великими невтяжними кігтями довжиною 8-15 см. Шерсть густа, зазвичай забарвлена рівномірно або з деяким потемнінням основного кольору на морді та лапах.

Утворює кілька підвидів (географічних рас), що відрізняються розмірами і забарвленням. Середня вага – 200-250 кілограмів. Найдрібніші особини водяться в Європі, найбільші – на Алясці та на Далекому Сході Росії – важать 500 кг і більше. Найбільший ведмідь, спійманий на острові Кадьяк для Берлінського зоопарку, важив 1134 кг. Довжина європейського бурого ведмедя зазвичай 1,2-2 м при висоті в холці близько 1 м і масі від 100 до 400 кг. Гризлі помітно більші – деякі особини, ставши на задні лапи, досягають зросту 2,8-3 м.

Цікаво, що попри "статус" хижака, далеко не всі ці тварини займаються полюванням великої здобичі – лосів, кабанів, оленів. Основним мисливським прийомом бурих ведмедів є підстерігання жертви в засідці, а потім швидкий ривок до неї з відстані кількох десятків метрів. Але ведмеді можуть і переслідувати жертву на набагато більшій відстані. Однак в основному бурий ведмідь живиться ягодами, плодами, горіхами, зеленими рослинами, комахами, їхніми личинками, рибою, падлом тощо. Полюбляє мед, який добувають з гнізд диких бджіл, а також можуть розорювати пасіки.

В Україні цей звір водиться в Карпатах, також поодинокі заходи іноді реєструються на півночі Чернігівської та Сумської областей, куди заходять хижаки невеликої сталої популяції, що існує в Брянських лісах (Росія).

Занесений до Червоного Списку МСОП, як "вид із найменшим ризиком".

Інші тварини в районі Чорнобиля

Нагадаємо, днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили дикого кабана та оленів, які вплав долали річку Прип’ять. Раніше у річці уже помічали інших плавців - єнотоподібного собаку та лося. За словами фахівців, літо минуло, вода стає дедалі холоднішою, тож сезон запливів, можливо, добігає кінця.

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