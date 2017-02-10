80-річна американка намагалася пронести в літак меч, захований у палиці

Про інцидент у п'ятницю, 10 лютого, повідомляє Associated Press.

НП сталася в аеропорту міста Мертл-Біч (штат Південна Кароліна). Служба безпеки виявила меч під час передпольотного огляду. За словами офіційного представника Управління транспортної безпеки Марка Хоуела (Marc Howel), 80-річна жінка сама не знала про меч.

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Такі знахідки, за його словами, не рідкість. Він вважає, що люди купують палиці «з сюрпризом» в комісійних магазинах.

Чиновник нагадав, що літаки не можна проносити ніякі предмети, схожі на зброю, включаючи іграшкові пістолети і стрес-боли у вигляді ручних гранат.