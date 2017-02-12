На тенісному матчі США-Німеччина пролунав гімн Третього рейху (відео)

16:54, 12 лютого 2017
Курйози
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Асоціація тенісу Сполучених Штатів принесла свої вибачення після того, як на проведеному на Гаваях матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів "Німеччина понад усе".

Асоціація тенісу Сполучених Штатів принесла свої вибачення / twitter.com/usta

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Виконання гімну відбулося перед матчем першого кола між Андреєю Петкович, що представляла Німеччину, і американкою Алісон Ризик.

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"Цей епізод абсолютно обурливий і образливий, - заявила Петкович. - Це найгірше, що зі мною відбувалося, особливо на Кубку Федерації".

"Пісня про Німеччину" стала офіційним гімном Веймарської республіки у 1920-х роках, проте після Другої світової війни її перший куплет зі словами "Німеччина понад усе" став виключатися при виконанні німецького гімну, який починається тепер з третього куплета во славу "єдності, правосуддя і свободи".

У заяві американської тенісної асоціації кажуть, що щиро жалкують про виконання старої версії гімну і приносять вибачення спортсменам і вболівальникам. У заяві підкреслюється, що ця помилка не повториться.

Кубок Федерацій є найбільшим міжнародним командним змаганням в жіночому тенісі. Матч між Петкович і Ризик завершився перемогою американки з рахунком 7-6, 6-2.

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Теги: #Німеччина#гімн#теніс