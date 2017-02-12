На тенісному матчі США-Німеччина пролунав гімн Третього рейху (відео)

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) February 11, 2017

Виконання гімну відбулося перед матчем першого кола між Андреєю Петкович, що представляла Німеччину, і американкою Алісон Ризик.

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"Цей епізод абсолютно обурливий і образливий, - заявила Петкович. - Це найгірше, що зі мною відбувалося, особливо на Кубку Федерації".

"Пісня про Німеччину" стала офіційним гімном Веймарської республіки у 1920-х роках, проте після Другої світової війни її перший куплет зі словами "Німеччина понад усе" став виключатися при виконанні німецького гімну, який починається тепер з третього куплета во славу "єдності, правосуддя і свободи".

У заяві американської тенісної асоціації кажуть, що щиро жалкують про виконання старої версії гімну і приносять вибачення спортсменам і вболівальникам. У заяві підкреслюється, що ця помилка не повториться.

Кубок Федерацій є найбільшим міжнародним командним змаганням в жіночому тенісі. Матч між Петкович і Ризик завершився перемогою американки з рахунком 7-6, 6-2.