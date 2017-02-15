У Шотландії тюлень-"заєць" вирішив поплавати на байдарці із веслувальником (відео)
22:55, 15 лютого 2017Курйози
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У Шотландії тюлень вирішив поплавати на байдарці із веслувальником.
У Шотландії тюлень вирішив поплавати на байдарці із веслувальником
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Веслувальник Елістар Форест розповів, що спочатку допитливий тюлень довго кружляв навколо нього, роздивлявся і нюхав обладнання.
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Потім він видерся нагору. Свої неймовірні пригоди з морською твариною чоловік зняв на відео і виклав в Інтернет.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак.
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