У Шотландії тюлень-"заєць" вирішив поплавати на байдарці із веслувальником (відео)

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Веслувальник Елістар Форест розповів, що спочатку допитливий тюлень довго кружляв навколо нього, роздивлявся і нюхав обладнання.

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Потім він видерся нагору. Свої неймовірні пригоди з морською твариною чоловік зняв на відео і виклав в Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак.