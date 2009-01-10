Жінці довелося доводити лікарям, що вона ще жива

Бюрократичним кошмаром обернулася для мешканки Кейптауна в Південній Африці спроба довести лікарям, що вона ще жива, щоб добитися прописаних їй ліків від високого тиску, повідомляє газета "Кейп-Аргус" (Сарі Argus).

Три місяці 56-річна Алма Арендс відстоювала свої права в одному з місцевих госпіталів після того, як в жовтні минулого року лікарі заявили, що не можуть більше видавати пігулки цій пацієнтці, оскільки вона числиться померлою. Щоб видачу ліків відновити, госпіталь зажадав від Арендс звернутися в поліцію за документальним підтвердженням того, що вона все-таки жива.

Вирішити проблему допомогло втручання сусіда жінки, який представляє політичну партію "Незалежні демократи". Тепер, як повідомляє газета, госпіталь обіцяє забезпечити ліками пацієнтку, помилково зараховану до списку померлих.

РІА "Новости"