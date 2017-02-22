У Росії картонний депутат взяв участь у засіданні місцевого парламенту (фото)

Про це повідомляє портал 47news.ru.

Депутат Вадим Густов вимагав затримати помічника Петрова, після чого співробітник апарату "закса" спробував прибрати зображення, однак віце-губернатор Ленобласті Олег Коваль забрав його і поставив біля свого крісла зі словами: «Це мій Петров».

«Тепер усім можна в такому вигляді приходити або тільки йому? І чи буде вважатися голосування картонного депутата за сьогодення?» — запитав лідер фракції ЛДПР обласного парламенту Андрій Лебедєв і попросив повернути картонну копію єдинороса обличчям до стіни. Голова законодавчих зборів Сергій Бебенін запропонував направити це питання в комісію з етики.

Читайте такожОлів'є та шампанське в пластикових стаканчиках: Жириновський влаштував у Держдумі бенкет на честь Трампа (фото)

Петров не міг бути присутнім на засіданні, так як зламав ногу, уточнює 47news.ru.

13 лютого Володимир Петров повідомив, що розробляє законопроект, що регулює діяльність чаклунів і чародіїв. На його думку, люди, які мають надздібності, повинні ліцензувати свою діяльність і відповідати за її якість.

Незадовго до цього він пообіцяв видавати сертифікат на іменну зірку авторам найбільш резонансних законопроектів.