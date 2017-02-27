"Застати зненацька": у М'янмі прикордонники обстріляли тайську бригаду будівельників з рогаток

Про це повідомляє Ridus.

Жителі М'янми, які проживають на протилежному березі річки і незадоволені будівництвом тайцями насипу, неодноразово демонстрували своє негативне до цього відношення, але подібний інцидент стався вперше.

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Як повідомляє Третій національний телеканал Таїланду, обстріл з рогаток застав тайських будівельників зненацька. Роботи призупинили.

В даний час влади прикордонних територій ведуть переговори.