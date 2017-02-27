"Застати зненацька": у М'янмі прикордонники обстріляли тайську бригаду будівельників з рогаток
18:13, 27 лютого 2017Курйози
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У М'янмі бійці Об'єднаних сил з охорони кордону обстріляли з рогатки камінням, сталевими болтами і гайками бригаду будівельників МВС Таїланду, які зміцнюють свій берег прикордонної річки в провінції Так.
М'янма / Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Ridus.
Жителі М'янми, які проживають на протилежному березі річки і незадоволені будівництвом тайцями насипу, неодноразово демонстрували своє негативне до цього відношення, але подібний інцидент стався вперше.
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Як повідомляє Третій національний телеканал Таїланду, обстріл з рогаток застав тайських будівельників зненацька. Роботи призупинили.
В даний час влади прикордонних територій ведуть переговори.
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