"Застати зненацька": у М'янмі прикордонники обстріляли тайську бригаду будівельників з рогаток

18:13, 27 лютого 2017
Курйози
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У М'янмі бійці Об'єднаних сил з охорони кордону обстріляли з рогатки камінням, сталевими болтами і гайками бригаду будівельників МВС Таїланду, які зміцнюють свій берег прикордонної річки в провінції Так.

REUTERS

Про це повідомляє Ridus.

Жителі М'янми, які проживають на протилежному березі річки і незадоволені будівництвом тайцями насипу, неодноразово демонстрували своє негативне до цього відношення, але подібний інцидент стався вперше.

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Як повідомляє Третій національний телеканал Таїланду, обстріл з рогаток застав тайських будівельників зненацька. Роботи призупинили.

В даний час влади прикордонних територій ведуть переговори.

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Теги: #рогатки