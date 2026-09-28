У лісі біля Луцька знайшли рідкісний гриб-гігант, схожий на баранячу голову (фото)

Зазвичай вага плодового тіла становить до 4–5 кілограмів, але великі гриби іноді важать до 10 кілограмів.

У лісах триває грибний сезон, і під час прогулянки Цуманською пущею, що на Волині, можна зустріти незвичайного представника грибного світу – листочню кучеряву, або спарасис кучерявий (Sparassis crispa).

Як пояснюють фахівці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", через характерну форму в народі цей гриб називають грибом-бараном, грибною капустою або "баранячою головою".

Зовні листочня справді нагадує велику кучеряву головку цвітної капусти. Її плодове тіло утворене безліччю хвилястих і розгалужених лопатей, забарвлених у білий, кремовий або світло-жовтий колір. Гриб може досягати 30–40 сантиметрів у діаметрі, хоча окремі екземпляри виростають значно більшими. Зазвичай вага плодового тіла становить до 4–5 кілограмів, але великі гриби іноді важать до 10 кілограмів.

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Попри те, що гриб їстівний і має хороший смак, збирати його у природі не можна. Як зазначають фахівці, листочня кучерява внесена до Червоної книги України та має природоохоронний статус "зникаючий".

На території України вид трапляється спорадично. Найчастіше його можна побачити у старих хвойних лісах, де гриб росте біля основи старих сосен, а рідше – інших хвойних дерев.

Листочня кучерява є реліктовим видом із розірваним, або диз'юнктивним, ареалом. В Україні її, зокрема, можна зустріти на Поліссі та в лісах західних областей.

Йдеться, що цей рідкісний гриб трапляється і в Цуманській пущі. Його можна побачити як неподалік екологічних стежок, так і просто серед лісу. Тому під час осінніх прогулянок варто уважніше придивлятися до основ старих хвойних дерев – саме там може ховатися незвичайна "грибна капуста".

Якщо пощастило знайти листочню кучеряву, її можна сфотографувати, але не зривати - рідкісний червонокнижний гриб має залишатися частиною природного різноманіття Цуманської пущі.

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Нагадаємо, на Волині, у лісах Маневиччини, розпочався активний грибний сезон. Серед лісових знахідок цього разу особливо відзначився величезний білий гриб, вага якого сягнула 734 грамів. Йшлося, що грибники з району так званої "бетонки" повернулися з повними відрами. Після дощів у місцевих лісах почали масово з'являтися різні види грибів – білі, красноголовці, польські, маслюки, бабки, а також зелениці та рижики, але найбільше враження справив справжній гриб-велетень.

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