Чи відновлять 'зерновий коридор' найближчими місяцями: відповідь міністра

Він прогнозує, що критична ситуація зберігатиметься кілька місяців поспіль.

Україна поки не бачить жодних ознак того, що найближчими місяцями може бути досягнуто припинення вогню у Чорному морі для відновлення "зернового коридору". Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю Вloomberg.

"На жаль, важко уявити собі якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз", - сказав він.

За словами міністра, країни, що сприяють переговорам, повідомили Україну про те, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва. Він підкреслив, що "всі можливі раунди були випробувані, і поки що жодного з результатів" не досягнуто.

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Зазначається, що Україна зверталася до Європейського Союзу з проханням підтримки для свого сільськогосподарського сектору. Але, як поінформував Висоцький, Європейська комісія відхилила запит на виділення 220 мільйонів євро (250 мільйонів доларів) фермерам та механізм підтримки їхньої ліквідності, хоча країна матиме достатньо фінансування завдяки низькопроцентній позиці Світового банку у розмірі 250 мільйонів доларів.

"Це більш-менш дасть нам можливість дожити до нового року. Але зараз нам вже потрібно думати про те, що буде з весни після Нового року, бо ситуація продовжує залишатися критичною", - заявив міністр.

Крім того, він розповів, що Україна також у серпні звернулася з проханням збільшити свої безмитні квоти ЄС на біоетанол та цукор на 2027 рік, оскільки прагне збільшити експорт продукції, необхідної блоку. Якщо це відбудеться без проблем, за його словами, країна прагнутиме збільшити свої квоти на іншу сільськогосподарську продукцію.

Відновлення "зернового коридору" в Чорному морі

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про наполягання адміністрації президента США Дональда Трампа здійснити три негайних кроки у межах зусиль щодо деескалації війни в Україні. Як відзначив глава держави, до цих пунктів відносяться: припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі та проведення тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.

Додамо, що на думку капітан 1 рангу запасу, ексзаступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, відновлення роботи морського коридору потенційно можливе, але питання в іншому – скільки часу Росія дотримуватиметься відповідних домовленостей, бо для країни-агресорки питання щодо судноплавства в районі Новоросійська наразі не є критичним. Він пояснив, що морський коридор формально не закритий, адже порти Великої Одеси та дунайські порти формально відкриті. Проте через небезпеку судновласники побоюються заходити в Україну через імовірність ураження плавзасобу.

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