"Вулиця Сезам" відмовилася від Трампа: дитяча програма десятиліттями нищівно його пародіювала

Дитяча програма «Вулиця Сезам» відмовилася від багаторічної пародії на мільярдера Дональда Трампа, який в даний час є президентом США.

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Washington Post.

За словами прес-секретаря Sesame Workshop Ліззі Фішман, у них немає планів щодо повернення персонажа. Героя звати Дональд (також використовується варіант Рональд) Грамп. Grump в перекладі з англійської означає «буркун», «буркотун».

Читайте такожОператор NBC "піймав" Трампа, який репетирує в машині свій виступ у Конгресі (відео)

Як зазначила Фішман, «наш контент завжди був політично агностичним», і в програмі пародіювали багатьох ікон поп-культури, а також телешоу і ЗМІ, серед яких «Гра престолів», «Голос», CNN, Fox News.

Коментар Sesame Workshop з'явився після того, як газета опублікувала статтю «Трамп хоче позбавити PBS фінансування. «Вулиця Сезам» десятиліттями нещадно його пародіювала».

У цьому матеріалі видання нагадало про деякі епізоди передачі, в яких з'являвся Грамп. Крім того, воно зазначило, що нинішній президент США хоче позбавити фінансування громадське телебачення, яке створило «Вулицю Сезам».

Разом з тим, газета зазначає, що в даний час передача виходить в ефірі не PBS, а HBO, тобто саму програму план Трампа навряд чи «зруйнує».