Форма і статут для дітей: у Росії відкрили військово-патріотичний клуб в дитячому садку (відео)

В російському Череповці відкрили військово-патріотичний клуб на базі дитячого садка. Про це повідомляє Cherinfo.

"Це клуб зі своїм статутом, логотипом, прапором і формою. Ми будемо спілкуватися з ветеранами, створимо музей, будемо проводити до 9 травня акції та заходи. Можливо, будуть вчення. Шефи нашого дитячого садка — організація «Братство крапових беретів «Витязь» — запрошують нас до себе, вони покажуть дітям форму, зброю. У них є полігон, куди ми теж поїдемо. В планах у нас і марш-кидок», — заявила завідувачка дитсадка Ольга Мігунова.

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Військово-патріотичний клуб орієнтований на дітей старшого дошкільного віку — з п'яти до семи років. Зазначається, що "проект спрямований на створення центрів патріотичного виховання в дошкільних освітніх установах".

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