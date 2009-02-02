Весна буде ранньою і теплою - прогноз від бабака-студента

Слобожанський бабак Тимко спрогнозував цього року ранню й теплу весну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, і бабак не побачив своєї тіні.

За давніми спостереженнями слобожанців, це означає, що весна цього року буде ранньою і теплою. Працівники біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де проживає Тимко, додали, що цієї зими бабаки спали спокійно, і весна приходитиме поступово, без природних катаклізмів.

Сьогодні в житті Тимка сталася знаменна подія – він успішно склав іспити і був урочисто посвячений в студенти університету ім.Каразіна.