Сім разів відміряти, один раз об'їхати: на київській окружній маршрутник показав, як не варто "економити" (фото)
17:43, 13 квітня 2017Курйози
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У києві водій маршрутки вирішив зрізати на окружній, але застряг.
Водій маршрутки вирішив скоротити на окружній / kiev.dtp
У Києві водій маршрутки №558 спробував розвернутися в недозволеному місці і застряг.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Випадок стався у четвер вдень, 13 квітня, на Окружній дорозі.
"Київ, Окружна. Водій маршрутки вирішив скоротити і розвернувся. Застряг надійно. Зекономив", - написав автор посту.
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