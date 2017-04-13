Сім разів відміряти, один раз об'їхати: на київській окружній маршрутник показав, як не варто "економити" (фото)

У києві водій маршрутки вирішив зрізати на окружній, але застряг.

У Києві водій маршрутки №558 спробував розвернутися в недозволеному місці і застряг. Читайте такожСтоячи на капоті на повному ходу: у мережі з'явилося відео "каскадерської" крадіжки на трасі Київ - Ковель Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Випадок стався у четвер вдень, 13 квітня, на Окружній дорозі. "Київ, Окружна. Водій маршрутки вирішив скоротити і розвернувся. Застряг надійно. Зекономив", - написав автор посту.

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