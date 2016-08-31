У США заарештували безпритульного Володимира Путіна
У місті Вест-Палм-Біч на півдні Флориди днями був заарештований Володимир Путін, який кричав на співробітників супермаркету Publix й відмовлявся залишити приміщення.
Зневірившись втихомирити його, директор магазину викликав поліцію, передає Бі-бі-сі.
Журналістка Вада Моссават із сайту GossipExtra поспішила заспокоїти читачів, повідомивши, що "КДБ викликати не довелося, і малоймовірно, щоб те, що трапилося, вилилося в міжнародний інцидент, бо цей Путін не є російським президентом".
"Цей Путін є 48-річним бомжем з Уест-Палм-Біч, - продовжує Моссават, - а не 63-річним диктатором, який любить ходити без сорочки.
Поліція заарештувала американського Путіна і висунула йому звинувачення в незаконному перебуванні на чужій території й опорі арешту без застосування насильства, за що йому загрожує менше року в'язниці.
"Згідно з тюремним архівом, в іншому він чистий перед законом - на відміну від російського Путіна, який весь час потрапляє у всілякі історії: то журналістів вб'є, то в Крим вторгнеться", - зауважує наприкінці американський журналіст.
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Американський Путін спочатку відмовився повідомити своє ім'я, і поліція зареєструвала його під універсальним позначенням Джон Доу. Але в поліцейському рапорті про затримання крикуна він вже значиться під ім'ям Володимир Путін.
День тому флоридський Путін вийшов з в'язниці під заставу в 1000 доларів. Йому наказано з'явитися в суд наприкінці вересня.
10-й канал місцевого телебачення не зміг побороти спокуси проїхатися за адресою справжнього Путіна і зазначив у кінці свого репортажу: "Між тим, неясно, чи ходить сам по магазинах російський президент, який теж носить ім'я Путін".