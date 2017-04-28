"Загроза сплячих ведмедів": Сімпсони оцінили перші 100 днів роботи Трампа (відео)

Творці мультсеріалу «Сімпсони» виклали в мережу уривок з нового епізоду, присвячений 100 дням президентства Дональда Трампа. Ролик опублікований на YouTube-каналі Animation on FOX.

У півторахвилинному відео американський лідер сидить в ліжку і говорить про свої досягнення, серед яких збільшення кількості передплатників у його Twitter-акаунті і закон, що дозволяв полювати на ведмедів у сплячці. Потім президент включає новинну передачу, в якій розповідається про те, що його дочка Іванка увійшла до складу суддів Верховного суду США.

Прем'єра повної версії епізоду відбудеться 30 квітня. Сотий день з початку президентського терміну Трампа — 29 квітня.

Республіканець вступив на посаду глави держави 20 січня після перемоги на виборах президента США, яку він здобув 8 листопада 2016 року.